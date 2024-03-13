وفاة بول ألكسندر.. عاش أكثر من 70 عاما داخل رئة حديدية (صور)
في خبر محزن، توفي بول ألكسندر، المعروف باسم "رجل الرئة الحديدية"، الذي قضى معظم حياته متصلًا بآلة التنفس الصناعي، عن 78 عاما.
وأصيب بول بشلل الأطفال عام 1952، عندما كان في السادسة من عمره، وانتشر الفيروس القاتل بسرعة، ما تسبب بانهيار رئتيه لاحقا.
وتعكس قصة بول قوة الإرادة والصمود، حيث نجح في إكمال تعليمه ليصبح محاميا ومؤلفا، إلى جانب تحقيقه للعديد من الإنجازات الأخرى رغم وضعه الصحي الصعب، الذي تطلب بقاءه داخل الرئة الاصطناعية لأكثر من 22 ساعة يوميا.
وكان العلاج الذي تلقاه بول يحتاج لعناية مستمرة من مقدمي الرعاية وعائلته، حيث احتاج لمن يطعمه، وينظفه، ويعتني به.
وبحسب التقارير الطبية، فإن سبب وفاة بول كان عدوى كوفيد.
وكان المسؤول عن صفحة بول في "تيك توك"، والتي يتابعها أكثر من 300 ألف شخص، قد كشف في أواخر فبراير الماضي أن نتيجة فحص كورونا الذي أجراه بول جاءت إيجابية، وأنه تم نقله إلى المستشفى.
يذكر أنه على على الرغم من وجود أجهزة تنفس أكثر حداثة منذ الستينيات، إلا أن بول قرر مواصلة علاجة داخل الرئة الحديدية؛ لأنه اعتاد عليها.