تطور جديد في قضية حريق "أستديو الأهرام"

أحالت سلطات التحقيق أربعة متهمين في قضية الحريق المروع الذي نشب في "استديو الأهرام" لتصوير الأعمال الفنية بمصر مارس الماضي، والذي نتجت عنه خسائر هائلة، إلى المحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة تهمة الإهمال إلى ثلاثة متهمين مسؤولين عن التوصيلات الكهربائية، بالإضافة إلى المسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.

واستدعت النيابة عددا من العاملين في الشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق موقع التصوير الخاص به داخل الأستديو، وكذلك طاقم العمل الذي شارك فى التصوير يوم الحريق. وأكد هؤلاء جميعا في أقوالهم أن المسلسل لم يشهد تصوير حرائق أو تفجيرات.

وكانت التحقيقات الأولية للنيابة قد أكدت أنه تبين أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، فيها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًّا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

وقررت السلطات المصرية في حينها منح تعويض مالي "15 ألف جنيه" لكل أسرة تضرر منزلها كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يغطي القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني المتضررة وإعادتها لوضعها الأصلي.