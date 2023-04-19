بالفيديو.. عامل توصيل "بيتزا" يتحول إلى نجم بالضربة القاضية

وأشادت الشرطة بعامل توصيل البيتزا، لكنها حذرت من أنها خطوة خطيرة ربما لا ينبغي تكرارها.

وجرت الواقعة في منطقة بجنوب غرب ولاية فيلادلفيا الأمريكية حيث كانت الشرطة تطارد سيارة مسروقة قبل أن يضطر سائقها للتوقف إثر اصطدامه بعمود خارج المنزل الذي كان عامل التوصيل متواجدا أمامه.