قرغيزستان.. تعرُّض طلاب مصريين للاعتداء والسفارة توضح (فيديو)

أعلنت السلطات في قرغيزستان السبت، أن الأمور تحت السيطرة، بعد توترات نجمت عن اعتداءات تعرَّض لها أجانب، بينهم مصريون، وسط تقارير إعلامية مصرية بأن أوضاع الطلاب لا تزال صعبة.

وقالت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان حول الحادث الذي وقع ليل الجمعة في العاصمة بيشكيك، إن "الوضع بالكامل تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون، وتم تأمين سلامة المواطنين والنظام العام. ولا توجد إصابات خطيرة بين المتورطين في الحادث".

وكشف موقع "القاهرة 24" المصري، السبت، أن السفارة المصرية في روسيا تلقت إخطارًا بالواقعة وبلاغًا من مجموعة من الطلاب، بشأن تعرّضهم لهجوم من مجهولين خلال وجودهم في مقر سكنهم في بيشكيك.

وأكدت السفارة أنه "يجري متابعة الحادث للوقوف على ملابسات القضية".