قرغيزستان.. تعرُّض طلاب مصريين للاعتداء والسفارة توضح (فيديو)

قرغيزستان.. تعرُّض طلاب مصريين للاعتداء والسفارة توضح (فيديو)
أعلنت السلطات في قرغيزستان السبت، أن الأمور تحت السيطرة، بعد توترات نجمت عن اعتداءات تعرَّض لها أجانب، بينهم مصريون، وسط تقارير إعلامية مصرية بأن أوضاع الطلاب لا تزال صعبة.
وقالت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان حول الحادث الذي وقع ليل الجمعة في العاصمة بيشكيك، إن "الوضع بالكامل تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون، وتم تأمين سلامة المواطنين والنظام العام. ولا توجد إصابات خطيرة بين المتورطين في الحادث".
وكشف موقع "القاهرة 24" المصري، السبت، أن السفارة المصرية في روسيا تلقت إخطارًا بالواقعة وبلاغًا من مجموعة من الطلاب، بشأن تعرّضهم لهجوم من مجهولين خلال وجودهم في مقر سكنهم في بيشكيك.
وأكدت السفارة أنه "يجري متابعة الحادث للوقوف على ملابسات القضية".
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة في حدود الساعة الثانية صباحًا من ليلة الـ13 مايو/ أيار، حينما نشب شجار بين "مجهولين بملامح آسيوية داخل مطعم بيتزا" مع مجموعة من الطلاب الأجانب. وفق بيان وزارة الداخلية في قرغيزستان السبت.
وأشار البيان إلى أن الطلاب هربوا بعدما تطور الأمر وتوجهوا إلى سكنهم، لكنَّ "مجهولين طاردوا الأجانب ودخلوا نزلهم، واستخدموا القوة ضد الموجودين هناك، واستولوا على أموال وممتلكات".
ونقل موقع "القاهرة 24" عن عضو اتحاد المصريين بالخارج، عضو اتحاد الطلاب العرب بقرغيزستان، أحمد حلمي، تحذيره من أن الوضع في بيشكيك "صعب للغاية"، مضيفا أن هناك "خطرًا كبيرًا على الطلاب، بسبب حالة الذعر الأخيرة في البلاد وأزمة الهجوم من قبل المواطنين".
وأضاف أن الأمر يتلخص في "اندلاع شجار بين طلاب مصريين وقرغيز بسبب مشادة كلامية، تحولت لمشاجرة يوم 5/13، والقرغيز لاحقوا الطلاب المصريين إلى المبنى الخاص بهم وكسروا الأبواب، إلا أن الطلاب المصريين ضربوهم وجرى تصوير الاشتباكات".
ونشرت وزارة الداخلية في قرغيزستان، الجمعة، مقطع فيديو لثلاثة طلاب مصريين مقبوض عليهم بتهمة الاعتداء على مواطنين، وفيه يتضح أنهم يقدمون اعتذارًا عما وقع من شجار.
ونفت الوزارة أن يكون هناك قتلى إثر الحادث، داعية السكان في العاصمة إلى "عدم الانجرار وراء المعلومات الكاذبة والاستفزازات".