أول ظهور لتيم حسن ووفاء كيلاني بعد أنباء انفصالهما (فيديو)

حرص الفنان السوري تيم الحسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء كيلاني على حضور حفل "joy awards" المقام في المملكة العربية السعودية، وذلك في أول ظهور لهما معا بعد أنباء انفصالهما.

وتداولت وسائل إعلام عربية، في ديسمبر الماضي أنباء تفيد بانفصال الفنان تيم الحسن وزوجته وفاء الكيلاني، حيث لقي ذلك الخبر انتشارا واسعا، ومما زاد من انتشار الخبر عدم نفيه من الفنان السوري أو زوجته، حتى ظهورهما معا الليلة.