أول ظهور لتيم حسن ووفاء كيلاني بعد أنباء انفصالهما (فيديو)
حرص الفنان السوري تيم الحسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء كيلاني على حضور حفل "joy awards" المقام في المملكة العربية السعودية، وذلك في أول ظهور لهما معا بعد أنباء انفصالهما.
وتداولت وسائل إعلام عربية، في ديسمبر الماضي أنباء تفيد بانفصال الفنان تيم الحسن وزوجته وفاء الكيلاني، حيث لقي ذلك الخبر انتشارا واسعا، ومما زاد من انتشار الخبر عدم نفيه من الفنان السوري أو زوجته، حتى ظهورهما معا الليلة.
وكشف تيم الحسن في لقاء تليفزيوني خلال حفل "joy awards" عن إيقاف تصوير مسلسله الجديد "تاج" لمدة 3 أيام؛ من أجل حضور الحفل، معربا عن أمله بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، وأن يليق بجمهوره العربي.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها شائعات حول انفصال تيم الحسن ووفاء الكيلاني، ودائما ما يتجاهل الثنائي هذه الشائعات.