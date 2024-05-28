معلم سعودي ينقذ طالبًا من موقف محرج في حفل تخرجه (فيديو)

خطف معلم سعودي، الأضواء، خلال حفل تخرج، بعدما وثَّق مقطع فيديو حرصه على إنقاذ أحد طلابه من موقف محرج على المنصة.

وأظهر مقطع فيديو من داخل قاعة كبيرة أُقيم فيها حفل تخرج مدرسة ثانوية، بمنطقة القصيم أحد الطلاب يقف في الصف بانتظار دوره لصعود منصة التكريم وتسلم شهادة التخرج، قبل أن يعترضه المعلم عبدالعزيز التويجري.

وسحب "التويجري" طالبه الذي حضر الحفل دون أن يرتدي البشت، وهو عباءة شفافة تتوج الزي الرسمي في السعودية، قبل أن يستعير له بشتًا من شخص جالس في مقاعد الحضور، ليظهر الطالب مثل زملائه.

وتم تناقل مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة التي تعددت فيها أوصاف التويجري بين الأب، والسند، والقدوة، وغيرها من الأوصاف التي دونها السعوديون.

ونشر المحامي السعودي المعروف، عبدالرحمن اللاحم، مقطع الفيديو عبر حسابه على "إكس"، وكتب معلقًا: "والنعم بالمعلم عبدالله التويجري لتعامله الأبوي مع أحد الطلاب خلال حفل التخرج".