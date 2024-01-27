زلزال قوي يضرب جنوب غواتيمالا ويشعر به سكان السلفادور

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات مساء الجمعة جنوب غواتيمالا، على ما أعلنت السلطات التي لم تسجل وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية في مرحلة أولى.

وسُجل الزلزال عند الساعة 23,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,52 ت غ)، ومركزه في المحيط الهادئ على سواحل منطقة إسكوينتلا، على ما أفاد المعهد الوطني لعلم الزلازل في نشرة.

في المقابل، أوضح المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن قوة الزلزال 6,1 درجة، وضرب على عمق 108 كيلومترات، فيما تحدث المعهد المحلي عن عمق 48 كيلومترا.