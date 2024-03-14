الدراويش وفِرق المتصوفة يزينون ليالي دمشق الرمضانية (صور)

تشتهر ليالي دمشق الرمضانية، بحفلات الرقص المولوية التي تقام بعد الإفطار، في الأماكن العامة وبعض المساجد، تعبيرًا عن كبح الشهوات، والانغماس في الحب الإلهي تقربًا من الله تعالى.

وتنتشر العديد من فرق المتصوفة المتخصصة بـ"الرقص المولوي" في سوريا، ويسمّى من يمارسه بـ"الدراويش". وتشتهر به عائلات توارثته عن الأجداد، وراحت تعلّمه للمتدربين من محبي هذه الطريقة في التعبير.