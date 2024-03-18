بعد رواجه على تيك توك.. الأطباء يحذرون من مخاطر خل التفاح

اكتسب خل التفاح شهرة واسعة بعد أن أكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا تيك توك، فوائده الصحية المتعددة خصوصًا في خسارة الوزن.

وبينما يؤكد بعض المشاهير، مثل: كيم كارداشيان، وفيكتوريا بيكهام، وجنيفر أنيستون، على فوائد خل التفاح في التخلص من الدهون وتحسين مستويات السكر في الدم، حذَّرت جهات صحية من المخاطر المرتبطة بشرب الخل الحمضي.

الأسنان

تؤثر أحماض خل التفاح على الأسنان وقد تُسبب تآكل المينا، الطبقة الواقية على سطح الأسنان، ما يزيد من احتمالات التسوس وظهور التجاويف.

الجلد

رغم أن البعض يعتقدون أن استخدام الخل يساعد في توازن رطوبة الجلد، فإن باحثين من جامعة أوكلاند أفادوا بأن وضعه مباشرة على الجلد يمكن أن يسبب تهيّجًا وحروقًا كيميائية.

الهضم

تشمل الآثار الجانبية لشرب الخل ارتجاع الحمض والغثيان وتأخر الهضم، وذلك بحسب دراسة أجراها باحثون في جامعة ميدلسكس عام 2018.

الكلى

في حال كنت تعاني من مشاكل في الكلى، فإنها لن تتمكن من معالجة حمض خل التفاح ما سيؤدي لظهور أعراض مثل ضربات القلب السريعة، والتعب الشديد، وفقدان الشهية، والقيء، والحاجة المستمرة لأخذ نفس عميق وطويل.

ردود الفعل التحسسية

وتحذر الدراسات من ردود الفعل التحسسية التي قد تحدث نتيجة تناول الخل، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه التفاح أو البكتين.

وإذا كنت تخطط لاستخدام خل التفاح كعلاج طبيعي أو مكمل غذائي، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الفوائد والمخاطر بناءً على حالتك الصحية الخاصة.