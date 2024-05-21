تانيا قسيس تكشف عن مشاريعها الغنائية الجديدة

كشفت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس في حديث لـ"إرم نيوز" عن مشاريعها الغنائية الجديدة التي تُحضر لها، حاليًا، من بينها أغنية وطنية مصرية باللهجة اللبنانية، قالت إنها ستكون إهداءً للشعب المصري، وتتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى.

ونوّهت "قسيس" إلى تعاون ثانٍ مع الملحن المصري بأغنية مصرية تعمل عليها أيضًا، ومن المقرر أن تقوم بطرحها قريبًا، وأشارت إلى سعادتها بنجاح حفلاتها الموسيقية بعدة دول عربية، مؤخرًا، من بينها حفلات بين لبنان والإمارات، متمنية في الوقت نفسه حضورها بحفل غنائي قريب في مصر، حسبما ذكرت.

وقالت "تانيا" إنها قدّمت حفلًا غنائيًا ناجحًا، منذ أيام، بعنوان "حفلة زمن" في لبنان قامت خلاله بغناء أغنية وحيدة أوبرالية إلى جانب غنائها أغنيتين باللهجة المصرية من بينهما "حكايتك فيها" من ألحان عمرو مصطفى، ومن ضمن أغنيات ألبومها الجديد والثانية "هعمل إيه" من كلمات وألحان توني كرم إلى جانب عدد من أغنيات ألبومها الجديد الذي حمل عنوان "زمن" وطرحته قبل أسابيع قليلة للجمهور.