الفنان محمد نومان: "الخن" نقطة انطلاق حقيقية لي

وتاليا نص الحوار:

من رشحك لدورك في مسلسل الخن؟

أولًا، سعيد بأن الأدوار الصعبة والشخصيات المكتوبة بشكل عميق على صعيد البناء والتكوين كثيرًا ما تُسند لي، وهذا يدل على ثقة الصنّاع بموهبتي وإيمانهم بقدرتي على التشخيص وتجسيد الشخصيات سواءً من كتّاب أو مخرجين أو منتجين.

ثانيًا، قام بترشيحي المشرف العام على العمل منصور حسين المنصور وتم اختياري للدور من قِبل المخرج، وتم الاتفاق سريعًا بعد أن قرأت النص وأُعجبت به بشكل عام وبالشخصية بشكل خاص.

وأوجه الشكر لمنصور حسين المنصور والمخرج حسين دشتي على ثقتهما بي وإيمانهما بالمواهب والطاقات الشبابية.

ما هي شخصيتك في المسلسل؟

أجسد شخصية "خليل" وهو الشاب المصاب بالتخلف العقلي ويمر بمحطات في حياته تختبر نقاء روحه وتكوّن له معنى ولو على مستوى قدراته العقلية البسيطة، خليل.. ذلك الطفل الكبير الذي يحيا بينما العالم يعيش، ويعيش وسط صراعات العالم التي تكبره عقلًا وحجمًا وقدرة، وكأنما وجوده هو اعتذار عن قبح العالم.

كيف حضرت لشخصيتك في مسلسل الخن؟

أحضّر لشخصياتي دائمًا وفق منهجي الخاص بالتمثيل، كونت منهجًا خاصًا بي على مدار سنوات من التعلم والتدريب الذاتي المصقول بالتجارب الفنية بدءًا من المسرح المدرسي وصولًا لورش ودورات التمثيل، بالإضافة إلى دراسة مئات الكتب والأعمال الفنية والمحاضرات والتمارين العالمية.

وهذا منهج مبني على تقنيات فنية وأسس علمية تستند على مناهج عالمية سواءً قديمة أو حديثة، وبالطبع ممزوجًا بتراكماتي وتجاربي الحياتية وفهمي للوجود أو بحثي الدائم الذي ينبغي الفهم والإدراك والمدفوع بالفضول الجائع دائمًا وإحساسي بذاتي والوجود.

وأعتقد بأنني أشعر بالعالم وأفهمه من خلال الفن، لذلك حياتي بنيت على الفن، وأعتقد بأن منهجي للتحضير فعال دائمًا.. وأقدم "خليل" كنموذج.