مقتل ملكة جمال الإكوادور بحادث إطلاق نار مأساوي (صور)
أظهرت لقطات مروعة لحظة مقتل ملكة جمال سابقة بالرصاص داخل مطعم في وضح النهار.
وتم استهداف "لاندي باراجا جويبورو"، التي تنافست سابقًا لتصبح ملكة جمال الإكوادور، بينما كانت تتحدث إلى شريكها.
وقيل إن الثنائي كانا يستمتعان بوجبة الإفطار خلال رحلة إلى مركز تسوق في كيفيدو، صباح الأحد الماضي.
وبحسب الصحف المحلية، أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة رجلين يتسللان إلى المكان قبل أن يهاجم أحدهما لاندي وشريكها.
وسرعان ما سقطت لاندي، البالغة من العمر 23 عامًا، على الأرض، بينما انحنى الرجل الذي كان معها للاحتماء بجانبها.
ووجه أحد المسلحين الملثمين بندقيته نحو الثنائي قبل أن يطلق النار، وبدا أن ملكة الجمال السابقة قد أصيبت بالرصاص عدة مرات، قبل أن يفر الرجلان من مكان الحادث.
وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاندي مستلقية في بركة من الدماء.
ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان شريك لاندي قد نجا من الحادث أم أنه توفي أيضا، في حين بدأت الشرطة تحقيقا في جريمة القتل والعثور على المجرمين.
ويتابع لاندي، التي مثلت مقاطعة لوس ريوس كمتسابقة في حفل ملكة جمال الإكوادور عام 2022، أكثر من مليون شخص عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنه تم ذكر اسم لاندي في جريمة ضخمة منظمة أعلن عنها مكتب المدعي العام بالإكوادور في ديسمبر 2023، وقيل وقتها إنها قد تكون متورطة في تجارة المخدرات.