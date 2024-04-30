مقتل ملكة جمال الإكوادور بحادث إطلاق نار مأساوي (صور)

أظهرت لقطات مروعة لحظة مقتل ملكة جمال سابقة بالرصاص داخل مطعم في وضح النهار.

وتم استهداف "لاندي باراجا جويبورو"، التي تنافست سابقًا لتصبح ملكة جمال الإكوادور، بينما كانت تتحدث إلى شريكها.

وقيل إن الثنائي كانا يستمتعان بوجبة الإفطار خلال رحلة إلى مركز تسوق في كيفيدو، صباح الأحد الماضي.

وبحسب الصحف المحلية، أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة رجلين يتسللان إلى المكان قبل أن يهاجم أحدهما لاندي وشريكها.