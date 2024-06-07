شائعات الزواج تلاحق حلا شيحة وأحمد سعد

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل بعد ظهورها بصورة مع المطرب أحمد سعد، خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أقيم، أمس الخميس، في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

والتقت عدسات المصورين صورة لحلا شيحة وأحمد سعد، أمسكا فيها بيدي بعضهما، الأمر الذي اعتبره نشطاء إعلانًا عن ارتباطهما، مشيرين إلى أنه من المنتظر الإعلان عن زواجهما قريبًا.

ولم يعلق أي من حلا أو أحمد سعد على الشائعات المتداولة حتى اللحظة.