شائعات الزواج تلاحق حلا شيحة وأحمد سعد
أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل بعد ظهورها بصورة مع المطرب أحمد سعد، خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أقيم، أمس الخميس، في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.
والتقت عدسات المصورين صورة لحلا شيحة وأحمد سعد، أمسكا فيها بيدي بعضهما، الأمر الذي اعتبره نشطاء إعلانًا عن ارتباطهما، مشيرين إلى أنه من المنتظر الإعلان عن زواجهما قريبًا.
ولم يعلق أي من حلا أو أحمد سعد على الشائعات المتداولة حتى اللحظة.
فستان مكشوف بعد الحجاب
وليس الصورة هي الوحيدة التي أثارت بها حلا شيحة الجدل في أول ظهور لها بعد طلاقها من الداعية المصري معز مسعود، وتخلّيها عن الحجاب، بل كان لفستانها المكشوف النصيب الأكبر من الانتقادات.
وكانت حلا شيحة قد عادت وأثارت الجدل مجددًا، بعد ظهورها، مؤخرًا، بخاتم بيدها اليمنى، ما اعتبره مستخدمو مواقع التواصل إعلانًا عن ارتباطها، وذلك بعد فترة قصيرة من طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود.
ونشرت حلا صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" ظهرت خلالها دون حجاب، بينما وضعت بيدها اليمنى خاتمًا، ولم تعلق عليها، الأمر الذي جعل الجمهور يظن أنها ارتبطت مجددًا.