حريق هائل في أكبر واحة مغربية ومطالبات بتدخل الجيش (فيديو)

وطالب ناشطون مغاربة وبعض سكان الواحة، التي تشهد كل عام عشرات الحرائق، بضرورة تدخل الجيش للمساهمة في إخماد الحريق، الذي لم تعرف أسبابه.

وتعالت الأصوات المطالبة بمناشدة وزارة الداخلية لإرسال طائرة "كنادير" Canadair المخصصة لمكافحة الحرائق، من أجل محاصرة النيران قبل وصولها إلى مساكن أهالي الواحة.