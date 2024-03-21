حريق هائل في أكبر واحة مغربية ومطالبات بتدخل الجيش (فيديو)
اندلع حريق هائل في إحدى القرى المغربية، الأربعاء، ملتهماً المئات من أشجار النخيل وسط مخاوف من تعرض السكان للخطر جراء تمدد النيران.
واندلع الحريق في واحة “أولاد شاكر” بقرية "أفوس" التابعة لإقليم "الرشيدية" في المغرب، وسط أنباء عن "اقتراب ألسنة اللهب من بعض المساكن، بحسب "هسبريس".
وطالب ناشطون مغاربة وبعض سكان الواحة، التي تشهد كل عام عشرات الحرائق، بضرورة تدخل الجيش للمساهمة في إخماد الحريق، الذي لم تعرف أسبابه.
وتعالت الأصوات المطالبة بمناشدة وزارة الداخلية لإرسال طائرة "كنادير" Canadair المخصصة لمكافحة الحرائق، من أجل محاصرة النيران قبل وصولها إلى مساكن أهالي الواحة.
وتشارك في مكافحة الحريق فرق من السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بالإضافة إلى عدد من سكان المنطقة.
يأتي ذلك وسط مطالب بتوفير آليات للتدخل السريع في الواحات حال اندلاع حرائق جديدة خاصة مع اقتراب فصل الصيف.