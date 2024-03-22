السعودية.. سيارة مسرعة تدهس مجموعة صائمين على سفرة إفطار (فيديو)
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب أكثر من عشرين آخرين، مساء يوم الخميس، في حصيلة أولية لحادث سير مروع اصطدمت خلاله سيارة مسرعة بمجموعة من الصائمين المتجمعين حول سفرة إفطار في أحد شوارع مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو متداول من مكان الحادث، السيارة المسرعة وهي تنحرف عن مسارها، قبل أن تصدم بمركبة أخرى وتواصل انحرافها نحو سفرة تجمع حولها العشرات.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادثة وقعت بالقرب من مسجد "زهرة العمرة" بمكة المكرمة، حيث تم نصب سفرة إفطار جماعية في المكان.
وذكرت صحيفة "سبق" المحلية، إن الحصيلة الأولية للحادثة، هي وفاة شخص وإصابة 21 آخرين.
ولم تتضح بعد هوية الضحية والمصابين، ولا جنسياتهم.
وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، بينما باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها في ملابسات الحادث.