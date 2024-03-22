السعودية.. سيارة مسرعة تدهس مجموعة صائمين على سفرة إفطار (فيديو)

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب أكثر من عشرين آخرين، مساء يوم الخميس، في حصيلة أولية لحادث سير مروع اصطدمت خلاله سيارة مسرعة بمجموعة من الصائمين المتجمعين حول سفرة إفطار في أحد شوارع مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول من مكان الحادث، السيارة المسرعة وهي تنحرف عن مسارها، قبل أن تصدم بمركبة أخرى وتواصل انحرافها نحو سفرة تجمع حولها العشرات.