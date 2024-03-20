دار أزياء عالمية تواجه اتهامات بسرقة التراث المغربي

تواجه دار الأزياء العالمية "بالنسياغا" اتهامات بسرقة "البلغة" المغربية وهي إحدى الموروثات التراثة التاريخية في المغرب.

وطرحت دار الأزياء مجموعة جديدة من الأحذية، رأى كثير من المغاربة أنها مستوحاة من تصاميم "البلغة" المغربية، وهو ما أثار انتقادات وسعة للشركة.

وذكرت الشركة أن "المجموعة الجديدة مصنوعة في إيطاليا من جلد الغنم الناعم وتتميز بكعب قابل للطي وبشريط مانع للانزلاق، دون الإشارة إلى أنّها استخدمت تصميمات مغربية".