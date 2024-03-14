خبير زواحف مصري يوثق اصطياده 6 أفاعي كوبرا (فيديو)

وأفعى الكوبرا المصرية أو "الناشر المصري" أفعى شديدة السمية وشرسة، لها شكل أفعى الكوبرا المتعارف عليه.

يَنمو طولها ما بين 1.6 و2.3 متر، وأطول عينة مسجلة تبلغ 2.59 متر.

أكثر خصائص الكوبرا المصرية تميزاً رأسها الكبير، وعيونها الواسعة، وألوانها الكثيرة، وفي كثير من الأحيان فيها بقع فاتحة أو غامقة.

تعيش عادةً في المناطق الجافة الرطبة والسافانا والمناطق شبه الصحراوية التي لا يُوجد فيها سوى القليل من الماء والغطاء النباتي.