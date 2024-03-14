خبير زواحف مصري يوثق اصطياده 6 أفاعي كوبرا (فيديو)
نشر خبير الزواحف المصري أحمد رجب الدكروني، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق اصطياده 6 أفاعٍ من نوع الكوبرا المصرية، منذ الأول من شهر رمضان.
وفي أول مقطع، يقول الدكروني إنه اصطاد أفعى كوبرا شرسة جدا أثناء "تشمسها" أول يوم في رمضان على ترعة الإسكندرية.
وفي مقطعه التالي، قال الدكروني إنه اصطاد 3 أفاعٍ من النوع ذاته في موقع ترعة الاسكندرية باليوم ذاته.
وفي ثاني أيام رمضان، نشر الدكروني مقطعا آخر يوثّق اصطياده ذكر أفعى الكوبرا المصرية.
وفي أحدث مقطع له، نشره الأربعاء، وثّق الدكروني اصطياده أفعى كوبرا شرسة أخرى، في الموقع ذاته الذي على ما يبدو يمثل بيئة مناسبة لتكاثر هذا النوع السام من الأفاعي.
وأفعى الكوبرا المصرية أو "الناشر المصري" أفعى شديدة السمية وشرسة، لها شكل أفعى الكوبرا المتعارف عليه.
يَنمو طولها ما بين 1.6 و2.3 متر، وأطول عينة مسجلة تبلغ 2.59 متر.
أكثر خصائص الكوبرا المصرية تميزاً رأسها الكبير، وعيونها الواسعة، وألوانها الكثيرة، وفي كثير من الأحيان فيها بقع فاتحة أو غامقة.
تعيش عادةً في المناطق الجافة الرطبة والسافانا والمناطق شبه الصحراوية التي لا يُوجد فيها سوى القليل من الماء والغطاء النباتي.