حلمي بكر يفوض زوجته لمقاضاة مصطفى كامل
أعلن الموسيقار المصري حلمي بكر، رفضه التام للإساءة لزوجته من قبل نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، معتبرا أنها بمثابة "إساءة له شخصيا".
وقال حلمي بكر في بيان رسمي وصل "إرم نيوز" نسخة منه: "أرفض تمامًا الإساءة التي تعرضت لها زوجتي السيدة سماح القرشي، من نقيب الموسيقيين السيد مصطفى كامل، وأنوه بأن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها زوجتي، تنال مني بطبيعة الحال باعتبارها زوجتي وأم ابنتي".
وأضاف:"إنني فوضتها في ملاحقة كل من يتعرض لنا ومقاضاته بالطرق القانونية".
وختم حلمي بكر بيانه قائلا: "أتوجه بالشكر والعرفان لها؛ لما بذلته معي أثناء محنتي الأخيرة".
وكان الفنان مصطفى كامل أكد في تصريحات صحفية، أن زوجة حلمي بكر "استأجرت بلطجية للتعدي على الموسيقار الشهير"، مبينًا أنه صديق مقرب له ويعلم جميع الكواليس، على حد قوله.