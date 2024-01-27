حلمي بكر يفوض زوجته لمقاضاة مصطفى كامل

أعلن الموسيقار المصري حلمي بكر، رفضه التام للإساءة لزوجته من قبل نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، معتبرا أنها بمثابة "إساءة له شخصيا".

وقال حلمي بكر في بيان رسمي وصل "إرم نيوز" نسخة منه: "أرفض تمامًا الإساءة التي تعرضت لها زوجتي السيدة سماح القرشي، من نقيب الموسيقيين السيد مصطفى كامل، وأنوه بأن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها زوجتي، تنال مني بطبيعة الحال باعتبارها زوجتي وأم ابنتي".