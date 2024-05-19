الفنانة السورية هبة نور تعلن مقاضاة مروجي الفيديو "المسيء"‎

وأضاف محامي الفنانة السورية: "نشير إلى أننا بصدد التقدم بشكوى ضد الفاعلين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت؛ لملاحقة مركّبي هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم".

وتابع البيان: "نؤكد أننا لن نتوانى عن ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر، لتصل العقوبات للملاحقين إلى حد السنوات الثلاث".

وتصدّر اسم هبة نور خلال الساعات الماضية محركات البحث على مواقع التواصل، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مع شاب داخل سيارة، في وضع خادش للحياء.