هوشنك أوسي لـ"إرم نيوز": أوطاني كثيرة ولم أخن القصيدة

رغم أن التجربة الإبداعية للكاتب السوري الحاصل على الجنسية البلجيكية هوشنك أوسي انطلقت قبل عشرين عاما من ينابيع الشعر عبر العديد من الدواوين، مثل "شجرة الخيالات الظامئة" و"قلائد النار" و"بعيني غراب عجوز"، إلا أنه حقق حضورًا لافتا في المشهد الروائي العربي تعزز بفوزه بجائزة "كتارا" في 2017 عن روايته "وطأة اليقين"، التي صدرت منها طبعة مصرية أخيرا.

تعكس أعماله قضايا ومشاعر ومفارقات عابرة للجغرافيا والأعراق تبعث على التأمل وتنتصر فقط للإنسان. من أبرز أعماله الروائية "الأفغاني" و"حفلة أوهام" و"كأنني لم أكن"، كما صدرت له مطلع هذا العام تجربته الأولى في القصة القصيرة "رصاصة بألف عين" عن دار "بتانة " في القاهرة.