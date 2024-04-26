اعتداء على شاب من ذوي الهمم يشعل غضبًا عارمًا في مصر (فيديو)

أشعل مقطع فيديو لرجل يعتدي بالضرب على شاب مصري من ذوي الهمم في محافظة الدقهلية، غضبًا عارمًا لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم يحمل عنوان "#حق_أسامة_لازم_يرجع" التفاعل على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في مصر.

ويظهر في الفيديو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يُدعى "أسامة خضر" وهو يتعرّض للضرب المبرح على يد شخص يُدعى السيد عبد السميع، الذي كان يمسك بقطعة من الخشب في يده لينهال بها ضربًا على ظهر الضحية، مما ترك إصابات ظهرت لاحقًا في صور موثقة للشاب أسامة.