اعتداء على شاب من ذوي الهمم يشعل غضبًا عارمًا في مصر (فيديو)
أشعل مقطع فيديو لرجل يعتدي بالضرب على شاب مصري من ذوي الهمم في محافظة الدقهلية، غضبًا عارمًا لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر وسم يحمل عنوان "#حق_أسامة_لازم_يرجع" التفاعل على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في مصر.
ويظهر في الفيديو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يُدعى "أسامة خضر" وهو يتعرّض للضرب المبرح على يد شخص يُدعى السيد عبد السميع، الذي كان يمسك بقطعة من الخشب في يده لينهال بها ضربًا على ظهر الضحية، مما ترك إصابات ظهرت لاحقًا في صور موثقة للشاب أسامة.
ووسط حالة من الذهول والصدمة التي اتسمت بها التعليقات، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة ضبط ومعاقبة الجاني. فيما أكد محمود خضر، شقيق الشاب الضحية، أنه لن يترك حق شقيقه.
وقال محمود في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا لو هقعد عمري كله عشان أجيب حق أخويا أنا مستعد أسخر عمري لخدمة الموضوع ده، عشان لا عمر حد هيحس بالقهر ولا بالوجع إللي إحنا حاسينه والله العظيم، أنا قاعد قدام الفيديو وبشوفه عشان أقدر أستوعب إزاي بلطجي زي ده يتعدى عليه بالمنظر ده، وبأي ذنب أسامة ارتكبه عشان يبقى جزاؤه بهذا الشكل".
ونشرت والدة أسامة فيديو حادثة الاعتداء عبر منصة "إكس" وعلقت: "يا ريت الكل يشارك عشان نجيب حق الضعيف الغلبان.. أنا مش بدافع عن ابني بس ولكن هؤلاء فئة في المجتمع مضطهدة يتعرّضون للأذى.. يا ريت كل إللي عنده صور وفيديوهات يتواصل معي خاص، وشكرًا لكل من تعاون معنا".