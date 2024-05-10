طائرة تعوم في المياه بعدما أغرقت الفيضانات مدرج المطار (فيديو)
أغرقت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الأخيرة، مطاراً في البرازيل، وملأت مياهها مدرجه، ما جعل إحدى الطائرات تعوم في المياه، في مشهد صادم.
وأظهرت لقطات مصورة وثقتها كاميرا درون طائرة شحن في مطار "سالجادو فيلهو الدولي" الذي غمرته المياه في مدينة "بورتو أليغري" بولاية "ريو غراندي دو سول" البرازيلية.
وألحقت الفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية أضراراً بنحو ثلثي البلدات والمدن في الولاية البالغ عددها 500 بلدة ومدينة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 88 ألف شخص.
ودمرت المياه طرقاً وجسوراً في عدة مدن بالولاية، فيما تسببت الأمطار أيضاً في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.