400 ألف نسخة في اليوم الأول.. مذكرات الأمير هاري الأسرع مبيعًا على الإطلاق

وقالت إحدى السيدات اللاتي ذهبن لشراء المذكرات: "سينتقدني الأشخاص ويقولون يالها من حمقاء لإعجابي بهاري، يالها من حمقاء للوقوف في الطابور، لكنني لا أهتم بما يقوله أي شخص".

وكان قد تم تسريب هذه المذكرات قبل 5 أيام في إسبانيا، وتم اقتباسها على نطاق واسع مع وفرة المقابلات التلفزيونية التي أجراها الأمير هاري.

ويتضمن الكتاب مزاعم بأن الأمير ويليام هاجم هاري جسديًا، مع اتهامات للملك تشارلز بوضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الأمير هاري.

كما قال دوق ساسيكس إن تشارلز كان يشعر بالغيرة من زوجته ميغان ماركل، كما شنَّ الأمير هاري سلسلة من الهجمات على زوجة أبيه، كاميلا أثناء الحملة الدعائية لمذكراته، حيث وصفها بالشريرة والخطيرة.