الأمير هاري: عائلتي تعاونت مع "الشيطان" لتشويه سمعتي

صراع

وقال هاري: "أكثر ما يثير الحزن في ذلك هو أن بعض أفراد عائلتي وأشخاصا يعملون لحسابهم متواطئون في هذا الصراع"، مشيرا إلى أن ذلك يشمل كلا من تشارلز وكاميلا.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من قصر بكنغهام. وقال هاري إنه لا يعتقد أن والده أو شقيقه سيقرأ كتابه.

وقال صديق لم يذكر اسمه لصحيفة "صنداي تايمز"، إن أمير ويلز "يستشيط" غضبا ولكنه لن يرد "من أجل أسرته ووطنه".

وقال هاري لقناة "آي تي في" إنه يريد المصالحة مع أفراد عائلته، ولكنه قال إنهم لم يظهروا أي اهتمام، مما يعطي انطباعا بأنه من الأفضل أن يبقى هو وميغان في صورة الأشرار.

وأضاف: "أنا أؤمن بصدق وأتمنى أن يكون للمصالحة بين عائلتي وبيننا تأثير مضاعف في جميع أنحاء العالم. ربما يكون هذا شيئا نبيلا وربما يكون شيئا ساذجا".

وقال هاري في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" بثت في وقت لاحق يوم الأحد، إن الكرة في ملعب عائلته لإصلاح ذات البين.

وتابع: "بدأ كل هذا بإعلان أكاذيب يوميا ضد زوجتي إلى حد أنني اضطررت أنا وزوجتي للهروب من بلدي".

وقال: "والدي قال لي إن محاولة تغيير الصحافة ربما تكون مهمة انتحارية".

واعتبر أن "ما مرت به ميغان مع الصحافة كان مشابها من بعض النواحي لما مرت به كاميلا وكيت زوجة وليام، ولكن الظروف كانت مختلفة تماما".