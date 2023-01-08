ريشي سوناك يدخل على خط الأزمة بين هاري والعائلة الملكية البريطانية
دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن العائلة الملكية البريطانية، إثر اتهامات لها من قبل الأمير هاري ابن الملك تشارلز الثالث، قائلا إنه فخور بهذه العائلة.
ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس"، ظهر الملك تشارلز الأحد في كنيسة "سانت لورانس"، وهو يضحك ويصافح مئات من البريطانيين الذين اصطفوا لتحيته قبل ساعات من مقابلة تلفزيونية لهاري، الذي من المتوقع أن يطلق مزيدا من الاتهامات لعائلته.
ويأتي ظهور الملك بعد أن أطلق هاري سلسلة من المزاعم ضد العائلة المالكة، بما في ذلك أن شقيقه الأمير ويليام هاجمه جسديًا، وأنه وصف زوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل بـ "الوقحة والصعبة."
ورأت الصحيفة أنه من الواضح أن تشارلز قد تجاهل التوتر وأي مشكلة سببتها ادعاءات هاري في كتاب ينشر الثلاثاء، وفيلم وثائقي عرضته شبكة "نتفليكس" الامريكية الشهر الماضي، ضمن اتفاق وقعته مع الامير منذ اكثر من عامين.
عائلة نفخر بها
ولفتت الصحيفة إلى أن ظهور الملك يأتي في الوقت الذي دافع فيه سوناك عن العائلة المالكة كمؤسسة "تفخر" بها، على الرغم من سلسلة الاتهامات من الأمير هاري.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان لا يزال بإمكان الجمهور الالتفاف حول العائلة الملكية، قال سوناك لتلفزيون "بي بي سي" البريطاني: "أعتقد أن الجمهور مثلي، لديهم احترام كبير للعائلة المالكة فهم فخورون بهم بشدة".
وأضاف: "إنها واحدة من أكثر الأشياء التي أشعر بالفخر بها عندما أفكر في معنى أن تكون مواطنا بريطانيا، عندما أتجول حول العالم وأدافع عن بريطانيا كدولة رائعة بها الكثير من الأشياء التي يمكننا أن نفخر بها، فإن مؤسساتنا بما في ذلك العائلة المالكة هي واحدة من تلك المؤسسات الرائعة".
وعما إذا كانت مزاعم هاري قد أضرت بالعائلة الملكية، أجاب سوناك: "بشكل عام لن أتحدث عن العائلة الملكية، لكن هذا شيء أشعر بالفخر به وأعتقد أن البلاد فخورة بها".
وتابع قائلا: "لقد رأينا ذلك العام الماضي بشكل مؤثر للغاية عدة مرات وأنا واثق من أننا سنرى العائلة هذا العام مع تتويج الملك تشارلز، والتي ستكون مناسبة رائعة أخرى للبلاد للالتقاء والاحتفال بشيء خاص عن بريطانيا".