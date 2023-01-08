ريشي سوناك يدخل على خط الأزمة بين هاري والعائلة الملكية البريطانية

ورأت الصحيفة أنه من الواضح أن تشارلز قد تجاهل التوتر وأي مشكلة سببتها ادعاءات هاري في كتاب ينشر الثلاثاء، وفيلم وثائقي عرضته شبكة "نتفليكس" الامريكية الشهر الماضي، ضمن اتفاق وقعته مع الامير منذ اكثر من عامين.

عائلة نفخر بها

ولفتت الصحيفة إلى أن ظهور الملك يأتي في الوقت الذي دافع فيه سوناك عن العائلة المالكة كمؤسسة "تفخر" بها، على الرغم من سلسلة الاتهامات من الأمير هاري.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان لا يزال بإمكان الجمهور الالتفاف حول العائلة الملكية، قال سوناك لتلفزيون "بي بي سي" البريطاني: "أعتقد أن الجمهور مثلي، لديهم احترام كبير للعائلة المالكة فهم فخورون بهم بشدة".