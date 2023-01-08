تقرير: العائلة الملكية البريطانية في حالة "حرب" للتعامل مع كتاب هاري

بدورها أكدت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، يوم السبت، أن القصر الملكي بات "في حالة حرب" قبيل إصدار مذكرات هاري، بعنوان "سبير".

وسيتم إصدار الكتاب ،الثلاثاء، في جميع أنحاء العالم، ولكن تم تسريب مقتطفات محرجة، قبل طرحه للبيع عن طريق الخطأ في وقت مبكر في إسبانيا، قبل سحبه من أرفف الكتب.