كيف علقت كاميلا على مذكرات الأمير هاري؟
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ردة فعل كاميلا، زوجة الملك تشارلز، على مذكرات الأمير هاري "Spare"، مشيرة إلى أنها، اندهشت من تعليقات الأمير، ومقابلاته الإعلامية للترويج لمذكراته.
وشن هاري، سلسلة من الهجمات على كاميلا، أثناء الحملة الدعائية لمذكراته، حيث وصفها بـ"الشريرة" وأنها كانت تمثل خطرًا.
وكشف هاري، أيضًا في كتابه أنه وويليام، توسلا لوالدهما ألا يتزوج كاميلا، متهما إياها بتسريب المعلومات للصحافة في محاولة لتعديل صورتها.
وقالت مصادر مقربة من كاميلا، إنها "صدمت وشعرت بالتدمير جراء هذه التعليقات"، مشيرة إلى أنها "تشعر أن هاري، يسير على طريق تدمير الذات، حيث هناك الكثير من الانتقام".
وكان هاري قد ناقش علاقته بكاميلا، بالتفصيل في مذكراته وجولته الدعائية، وأشار إلى مقابلة في عام 1995 أشارت فيها والدته، الأميرة ديانا، إلى كاميلا، على أنها "الشخص الثالث في زواجها"، وقال هاري، إن هذا الاعتراف يجعل كاميلا، شريرة وأنها كانت بحاجة إلى إعادة تأهيل صورتها.
وأضاف: "هذا جعلها خطرة، بسبب العلاقات التي كانت تقيمها في الصحافة البريطانية، لقد كان هناك استعداد من كلا الجانبين لتبادل المعلومات".
ولكن في مقابلة أخرى مع المضيف مايكل ستراهان، في برنامج "Good Morning America"، قال إن "لديه تعاطفًا كبيرًا معها".
وعندما سئل عن علاقته بكاميلا، اليوم، أوضح أنهما لم يتحدثا منذ فترة طويلة، لكنه أضاف أنه يحب كل أفراد عائلته وأنه عندما يلتقي بكاميلا، يكونان سعداء تمامًا.