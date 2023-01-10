كيف علقت كاميلا على مذكرات الأمير هاري؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ردة فعل كاميلا، زوجة الملك تشارلز، على مذكرات الأمير هاري "Spare"، مشيرة إلى أنها، اندهشت من تعليقات الأمير، ومقابلاته الإعلامية للترويج لمذكراته.

وشن هاري، سلسلة من الهجمات على كاميلا، أثناء الحملة الدعائية لمذكراته، حيث وصفها بـ"الشريرة" وأنها كانت تمثل خطرًا.