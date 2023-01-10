طرحت للبيع اليوم.. لماذا تثير مذكرات الأمير هاري كل هذا الجدل؟
من المتوقع أن تصعّد مذكرات الأمير هاري (spare) "البديل"، التي طرحت للبيع اليوم الثلاثاء في أسواق المملكة المتحدة، مستوى الجدل بشأن هذه الاعترافات التي كانت قد أثارت سجالا حادا حتى قبل صدورها، بعد تسريبات عن مضمونها.
وبدءًا من اليوم، سيكون المؤلف مُتاحًا بـ 16 لغة بالإضافة إلى نسخة صوتية، وهو يعد أبرز كتاب يتناول العائلة البريطانية المالكة منذ نشر كتاب "ديانا: (Her True Story) عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون.
ورغم أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لم يتوقفا، منذ تركا العائلة المالكة واستقرا في الولايات المتحدة، عن الإدلاء بتصريحات ناقدة، إلا أن الكتاب يمثل المكاشفة الأكثر جرأة التي ستربك العائلة المالكة، وتحرج كذلك الحكومة البريطانية.
من المضامين المحرجة والصادمة في الكتاب حديث الأمير هاري بل تباهيه بقتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته في أفغانستان كطيار مروحية، بين عامي 2012 و2013، إذ يقول هاري إنه شارك في ست مهمات تضمنت جميعها قتل أشخاص.
وقد تكون هذه المهام اعتيادية بالنظر إلى مشاركة بريطانيا في "الحرب على الإرهاب" ضمن تحالف دولي قادته الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر2001.
إلا أن تعليقات "هاري" ورؤيته الشخصية بشأن هذه المهام هي التي جاءت صادمة، إذ يوضح: "لم أفكر في هؤلاء الـ 25 كبشر. كانوا كقطع الشطرنج ترفع من على الرقعة. مجرد القضاء على أشخاص سيئين".
ومن المعروف أن مثل هذا الأمر هو شأن عسكري بحت ولا يسمح بخوض النقاش فيه علنا، لكن الأمير هاري كسر القاعدة، وأظهر شكوكا حيال العقيدة القتالية للجيش البريطاني.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل الكتاب مثيرًا للجدل، هو أن الأمير يكشف أنه وأخاه وليام حثا والدهما تشارلز الملك الحالي على عدم الزواج من كاميلا، ومثل هذا الاعتراف يمثل إحراجًا للأخيرة التي هي الآن قرينة الملك تشارلز الثالث.
ويبدو أنّ زوجة والده على استعداد لخوض مرحلة صعبة بعدما هاجمها واصفاً إياها بـ"الشريرة".
وفي الشأن العائلي، كذلك، يقول هاري إن عائلته سربت أخبارًا وقصصًا سلبية للصحافة عنه وعن زوجته ميغان.
ومن المواضيع الشائكة في الكتاب كذلك الاعترافات الجريئة للأمير هاري وتجاربه الشخصية في مرحلة المراهقة والصبا، وهذه الاعترافات تمس جوهر التربية في القصور الملكية، التي تتحكم فيها قواعد وشروط صارمة منذ قرون، فكيف تجرأ فتى على كسرها على هذا النحو ومن ثم التباهي بها على الملأ.
يقول هاري إنه تعاطى المخدرات كمراهق، ومنها الكوكائين، ولكن لم يستمتع بها حقا.
وتخشى العائلة المالكة وتحديداً الأمير وليام والأب الملك تشارلز الثالث، من الأجزاء الأخرى المحرجة في الكتاب، إذ إنّ الصحافة البريطانية تحرص على انتقاء مزاعم هاري بدقة كبيرة.
ويأتي الكتاب عقب عرض مسلسل "هاري أند ميغان" الوثائقي على نتفليكس، الشهر الفائت، والذي تطرق فيه الزوجان إلى مشاكلهما مع العائلة المالكة ووسائل الإعلام البريطانية.