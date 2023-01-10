طرحت للبيع اليوم.. لماذا تثير مذكرات الأمير هاري كل هذا الجدل؟

ورغم أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لم يتوقفا، منذ تركا العائلة المالكة واستقرا في الولايات المتحدة، عن الإدلاء بتصريحات ناقدة، إلا أن الكتاب يمثل المكاشفة الأكثر جرأة التي ستربك العائلة المالكة، وتحرج كذلك الحكومة البريطانية.

من المضامين المحرجة والصادمة في الكتاب حديث الأمير هاري بل تباهيه بقتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته في أفغانستان كطيار مروحية، بين عامي 2012 و2013، إذ يقول هاري إنه شارك في ست مهمات تضمنت جميعها قتل أشخاص.

وقد تكون هذه المهام اعتيادية بالنظر إلى مشاركة بريطانيا في "الحرب على الإرهاب" ضمن تحالف دولي قادته الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر2001.

إلا أن تعليقات "هاري" ورؤيته الشخصية بشأن هذه المهام هي التي جاءت صادمة، إذ يوضح: "لم أفكر في هؤلاء الـ 25 كبشر. كانوا كقطع الشطرنج ترفع من على الرقعة. مجرد القضاء على أشخاص سيئين".

ومن المعروف أن مثل هذا الأمر هو شأن عسكري بحت ولا يسمح بخوض النقاش فيه علنا، لكن الأمير هاري كسر القاعدة، وأظهر شكوكا حيال العقيدة القتالية للجيش البريطاني.