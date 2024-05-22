عباس أبوالحسن يكشف تفاصيل دهسه سيدتين بسيارته

كشف الممثل المصري عباس أبوالحسن، الثلاثاء، تفاصيل حادثة دهسه سيدتين بسيارته، واصفاً الحادث بأنه "مفزع"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الحذر لا ينجي من قدر".

وقال: "إن الحذر لا ينجي من قدر، وإنما هي أقدار مرتبة. تعرضت بالأمس لحادث جلل، شطر روحي نصفين، ورغم الحزن والأسى المروع الذي يشملني إلا أن قناعتي والتزامي تدفعني لتوضيح ملابسات هذا الحادث المفزع.

وأضاف: "في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً وهو توقيت ازدحام.. وأثناء قيادتي لسيارتي.. وبينما كانت السيارة في الحارة الأولى على اليسار والملاصقة لي تسبقني بمسافة نصف سيارة، فقد حجبت رؤيتي تماماً لما هو أمامها مباشرة، فإذ بي وفي بغتة من حيث لا أرى، تقفز سيدتان من أمام السيارة التي على يساري ليصبحا وفي لمح البصر أمام سيارتي تماماً".

وتابع أن ذلك "جعل إمكانية لمحهما قبل تللك اللحظة مستحيلاً تماماً، كون السيارة الاولى على يساري كانت تحجب رؤيتهما تماماً عني".

وذكر أن "السيدتان قفزتا ركضاً سعياً لاقتناص فرصة لعبور الطريق من نقطة ليس بها عبور مشاة أو حتى مطب اصطناعي لتهدئة السرعة".