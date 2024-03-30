هل تفتعل الدراما "جدلا بيزنطيا" لرفع المشاهدات؟

تشهد منصات التواصل الاجتماعي ما يمكن أن يطلق عليه "حربا" بالفعل، لكنها حرب من نوع مختلف، يتقاتل فيها النقاد والنجوم والكومبارس وشركات الإنتاج، وهي حربٌ بلا قضايا، يخوضها أخوة أعداء، بسكاكين إلكترونية حادة و"بلطاتٍ نقدية"، تضرب بكامل قوتها انتصاراً لمسلسلاتٍ مثقّبة بالثغرات.

عودة الأسئلة النقدية للواجهة، ومنها مهمات الدراما، وتعريف الفانتازيا، وحق الدراما في الربح المالي وتسلية الجمهور بلا غايات كبرى، تؤكد وجود مشكلة معرفية نقدية وجمالية لم تحلها الدراما بعد.

أثار الجدل.. وأشعل مواقع التواصل!

فقدت عبارة "أثار الجدل"، الكثير من هيبتها، عندما اقتربت من عبارة "أشعلت مواقع التواصل" المستخدمة للتعبير عن فضائح النجوم ولباسهم وتبادلهم الشتائم.

فالجدل في العنوان، كان له الفضل في شهرة "الحشاشين" قبل أن يبدأ العرض، وعندما ظهر الفيديو التسويقي للمسلسل، تأكد هدف تشويق الجمهور بالكلام المثير، على حساب المحاكمة العقلية.