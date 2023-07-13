إحصائية لافتة.. ارتفاع الطلاق في الصيف بين الكويتيين

كشفت إحصائية لافتة عن ارتفاع معدلات الطلاق بين الكويتيين خلال الصيف، خاصة في شهر أغسطس/آب، بينما يكون معدل الزواج أعلى في فصل الشتاء.

وكشفت إحصائية عن عام 2022 صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، الأربعاء، أنّ أكثر حالات الزواج بين كويتيين سُجلت في مارس وبلغت 969 حالة، ثم فبراير وبلغت 886 حالة، وديسمبر بعدد زيجات 822 حالة، ونوفمبر بعدد 814 حالة.

وسجلت أعلى معدلات الطلاق في شهر أغسطس بواقع 644 حالة فيما سجل شهر يونيو 640 حالة.

واللافت تسجيل شهر مارس/آذار أعلى معدلات الزواج وكذلك أعلى معدلات الطلاق مع 635 حالة لزواج كويتي، من أصل 828 حالة لجميع الجنسيات.

وكان شهر أبريل الأقل في حالات الزواج بين زوجين كويتيين بمعدل 486 حالة، والأقل كذلك بمعدل الطلاق لزوج كويتي بـ409 حالات.

وإجمالا بلغ عدد حالات الطلاق في عام 2022 في الكويت 8307 حالة، من بينها 6393 حالة طلاق لزوج كويتي، و1914 لزوج غير كويتي.