تطور لافت في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

قررت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الخميس، تأييد حكم ابتدائي بحبس نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، فاطمة المؤمن 3 سنوات بعد تورطها العام الماضي بتجاوز الإشارة المرورية الحمراء، والتسبب بحادث دهس مروع خلف وفاتين.

ويعد الحكم الجديد أحدث تطور في قضية المؤمن، لكن يتبقى مرحلة ثالثة وأخيرة من مراحل المحاكمة لصدور حكم نهائي في قضية الشابة المشهورة والموقوفة منذ العام الماضي، سواءً بتغيير الحكم بتشديده أو تخفيفه، أو بتبرئتها وإخلاء سبيلها.

وتطالب عارضة الأزياء الكويتية الشابة (فاشينيستا)، التي تسببت بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري وقع العام الماضي، بإلغاء حكم حبسها لمدة ثلاث سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة، لكنها لم تنل مطلبها خلال عدة جلسات محاكمة.