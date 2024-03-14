تطور لافت في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن
قررت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الخميس، تأييد حكم ابتدائي بحبس نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، فاطمة المؤمن 3 سنوات بعد تورطها العام الماضي بتجاوز الإشارة المرورية الحمراء، والتسبب بحادث دهس مروع خلف وفاتين.
ويعد الحكم الجديد أحدث تطور في قضية المؤمن، لكن يتبقى مرحلة ثالثة وأخيرة من مراحل المحاكمة لصدور حكم نهائي في قضية الشابة المشهورة والموقوفة منذ العام الماضي، سواءً بتغيير الحكم بتشديده أو تخفيفه، أو بتبرئتها وإخلاء سبيلها.
وتطالب عارضة الأزياء الكويتية الشابة (فاشينيستا)، التي تسببت بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري وقع العام الماضي، بإلغاء حكم حبسها لمدة ثلاث سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة، لكنها لم تنل مطلبها خلال عدة جلسات محاكمة.
ووقع الحادث المروع فجر يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت.
وتسبب الحادث والخسائر البشرية فيه، بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المؤمن إن كانت مذنبة فيه.
ويترقب كثيرون من متابعي الشابة المشهورة المتعاطفين معها نتائج المحاكمة وجلساتها على أمل الإفراج عنها، معتبرين أن الحادث غير مقصود ولا يستوجب تلك العقوبة القاسية على حد وصف البعض منهم.
ولا تزال الشابة تتلقى الكثير من رسائل الدعم على حساباتها المليونية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها في إنستغرام أكثر من مليوني حساب.
وعلى الجانب الآخر، يترقب فريق آخر نتائج المحاكمة، على أمل تثبيت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات ضدها، معتبرين أنها مذنبة في الحادثة، وتستحق العقوبة، بينما يرى طرف ثالث أن المؤمن تستحق عقوبة مشددة أكثر من التي صدرت ضدها.
وتمتلك فاطمة المؤمن شهرة في مواقع التواصل الاجتماعي في بلد لمعت فيه شهرة كثير من عارضات الأزياء وخبيرات التجميل ومقدمات الإعلانات.