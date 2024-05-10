السعودية تدشن "التاكسي الطائر" في موسم الحج هذا العام (فيديو)
تعتزم المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج للعام الجاري، إطلاق خدمة "التاكسي الطائر"، وفق ما كشفت عنه المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية.
وقال الجاسر في تصريح له إن وزارة النقل ستوفر خلال موسم الحج الحالي "تقنيات ووسائل نقل أكثر مرونة وسرعة مثل التاكسي الطائر والدرونز"، تيسر على الحجاج أداء شعيرة الحج.
وتعمل الوزارة على اختبار جاهزية تلك الخدمات خلال العام الجاري من أجل توفير أحدث الخدمات للحجيج، حيث أكد الجاسر تسابق الشركات لتقديم منتج نقل عملي خلال السنوات المقبلة.
وقال الكاتب السعودي الدكتور علي الرباعي، في مقابلة مع "الإخبارية" إنه "لاشك أن هذ يمثل خطوة أخرى وإضافية لتوظيف هذه الطائرات التي تتميز بانخفاض انبعاثات الكربون وهي صديقة للبيئة".
وأضاف: "هذه الطائرات تقطع مسافة 250 كيلومتراً في الساعة وهي سريعة في الخدمة، وهناك البعض ممن يريدون إنجاز الحج بشكل سريع فستكون مفيدة لهم".
وتابع: "هذه التجربة الفريدة ليست جديدة بل مجربة وآمنة وتلبي احتياجات ضيوف الرحمن المتطلعين لتجارب سفر درجة أولى أو غيرها".