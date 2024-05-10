السعودية تدشن "التاكسي الطائر" في موسم الحج هذا العام (فيديو)

وقال الكاتب السعودي الدكتور علي الرباعي، في مقابلة مع "الإخبارية" إنه "لاشك أن هذ يمثل خطوة أخرى وإضافية لتوظيف هذه الطائرات التي تتميز بانخفاض انبعاثات الكربون وهي صديقة للبيئة".

وأضاف: "هذه الطائرات تقطع مسافة 250 كيلومتراً في الساعة وهي سريعة في الخدمة، وهناك البعض ممن يريدون إنجاز الحج بشكل سريع فستكون مفيدة لهم".

وتابع: "هذه التجربة الفريدة ليست جديدة بل مجربة وآمنة وتلبي احتياجات ضيوف الرحمن المتطلعين لتجارب سفر درجة أولى أو غيرها".