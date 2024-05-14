كادت تودي بحياته.. قلادة تتسبب بحروق صادمة لصاحبها (صور)

تعرض مراهق أمريكي لحروق بالغة في رقبته كادت تتسبب بوفاته، بعد أن بعد صعقته الكهرباء من خلال قلادته.

وبحسب موقع "نيويورك بوست" قالت والدة المراهق الذي يدعى "رايس أوغدال": "الحادثة حصلت خلال ثوان فقط، ورأى ابني شرارات تخرج من رقبته".

وفي التفاصيل، أكدت الأم أنها كانت نائمة في منزل العائلة في أوكلاهوما عندما سمعت ضجيجًا ثم صراخًا قادمًا من غرفة ابنها البالغ من العمر 16 عامًا.