كادت تودي بحياته.. قلادة تتسبب بحروق صادمة لصاحبها (صور)
تعرض مراهق أمريكي لحروق بالغة في رقبته كادت تتسبب بوفاته، بعد أن بعد صعقته الكهرباء من خلال قلادته.
وبحسب موقع "نيويورك بوست" قالت والدة المراهق الذي يدعى "رايس أوغدال": "الحادثة حصلت خلال ثوان فقط، ورأى ابني شرارات تخرج من رقبته".
وفي التفاصيل، أكدت الأم أنها كانت نائمة في منزل العائلة في أوكلاهوما عندما سمعت ضجيجًا ثم صراخًا قادمًا من غرفة ابنها البالغ من العمر 16 عامًا.
وأشارت الأم إلى أنها في البداية، اعتقدت أن ابنها شعر بالإحباط بسبب ألعاب الفيديو، لكنها سرعان ما أدركت أن الأمر ليس كذلك بعد أن سمعته وهو يناديها في حالة ذعر.
وأصيبت الأم بحالة صدمة عندما رأت علامات الحروق العميقة حول رقبة ابنها، وقالت: "كان محترقًا بشدة لدرجة أن الحروق أخذت شكل سلسلته تمامًا".
وعن سبب الحادثة، أوضح الابن أنه كان يتقلب في سريره عندما سمع شيئًا سقط أرضًا، فانحنى ليرى ما وقع منه، حتى لامست قلادته سلك شاحن هاتفه المكشوف، مما أدى لوصول الصعقة الكهربائية إلى القلادة وإصابته بحروق شديدة.
ووُضع الابن تحت المراقبة الطبية، حيث أكد الأطباء أنه تعرض لعدد أمبيرات قاتلة، توجبت مراقبة قلبه لمدة 24 ساعو، مشيرين إلى أنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة.