شجون الهاجري تحصد جائرة أفضل ممثلة عن دورها في "غسيل"

حصدت الممثلة الكويتية شجون الهاجري جائزة "الدانا للدراما" في فئة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "غسيل" الذي عرض في يوليو الماضي.

جاء ذلك على هامش الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة.

وبعد رسائل شكر وجهتها، علقت شجون الهاجري على جائزتها بالقول: "ما أقدر أوصف سعادتي وامتناني لكم على هذا التكريم، وهذي الجائزة اللي أهديها لديرتي الكويت ولأمي وأبوي اللي لولاهم ما وصلت للمكان اللي أنا فيه اليوم".

وأضافت في مقطع عبر "إنستغرام": "أحبكم وايد، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم، شكراً أهلي على التصويت والدعم نكبر فيكم ومبروك لكل المرشحين والفائزين".

وختمت قائلة: "شكراً أهلي على التصويت والدعم نكبر فيكم ومبروك لكل المرشحين والفائزين".