سوق واقف.. مزيج قطري مجبول بالبخور والأصالة (صور)

لا تستطيع الملاعب العصرية لمونديال كأس العالم عام 2022، ولا الأبراج والمباني الفارهة والفريدة في تصميماتها، ولا منصات استخراج الغاز من الحقول البحرية، ولا أي مكان قديم أو معاصر في قطر، أن يكون بشهرة ونشاط سوق واقف في الدوحة.

فالمكان الذي "وقف" فيه عدد من التجار القطريين قبل نحو 100 عام، لبيع بضائعهم البسيطة، نما وتوسع على مدار السنين، قبل أن يتحول لسوق واقف بشكله الحالي، حيث المزيج الفريد بين التاريخ بتراثه وتفاصيله، والحاضر بأحدث تقنياته وسلاسته.