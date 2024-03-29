حرب الشوكولاتة بين فرنسا وسويسرا.. معركة اللون الرابع

بينما يعرف جميع عاشقي الشوكولاتة اللون البني والأسود والأبيض، ابتكرت فرنسا صنفا رابعا ذا لون "أشقر" بطعم الكراميل، في عام 2012.

وينتشر لون الشوكولاتة الشقراء بين طهاة المعجنات في فرنسا دون أن يحظى بأي فرصة للاعتراف به قانونيا، رغم مطالبة السويسريين أيضا بملكيّته باختراع لون شوكولاتة رابع، ولكن هذه المرة باللون "الوردي".

وعلى الجانب الآخر من جبال الألب، تجري مبارزة تسويقية لذيذة بين عمالقة الشوكولاتة حول هذا اللون الرابع الواعد.

وفيما يتعلق بكيفية اكتشاف ذلك اللون الرابع للشوكولاتة في فرنسا، فكان ذلك عن طريق الصدفة، عندما ترك الشيف فريديريك باو، خلال فعالية في اليابان، الشوكولاتة البيضاء لفترة طويلة جدًا في حمام مائي أربعة أيام.

وقال الشيف والمدير الإبداعي لشوكولاتة "فالرونا": "بالصدفة، أو بالسحر، لأنه تم تخزينها، حتى أصبحت الشوكولاتة ذات لون أشقر، مضيفاً: "لقد رأيت هذه الشوكولاتة بلون ورائحة لا تصدق".

وسوف يستغرق الأمر 7 سنوات من الاختبار لتحديد الصفات العطرية الفريدة، واتساق الشوكولاتة الشقراء.

والشوكولاتة الشقراء تشبه الشوكولاتة البيضاء مثل: دولسي دي ليتشي (مربى الحليب) بالنسبة للحليب المكثف المحلى، واسمها التسويقي "دولسي".