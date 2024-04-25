حكم بالسجن على حليمة بولند بسبب صورها‎

قضت محكمة كويتية، بسجن الإعلامية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، حليمة بولند، سنتين بسبب صور ومقاطع فيديو.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن الحكم صدر عن محكمة الجنايات، ويقضي بحبس بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

والحكم الصادر أولي، ويحتاج لدرجتي تقاضي قبل أن يصبح قطعيًّا ويستوجب التنفيذ.

وصدر الحكم على بولند، بعد أن قدم شخص لم يتم الكشف عن هويته بعد، شكوى ضدها، مدعيا بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهات خاصة بها، بحسب ما أوردت صحيفة "الراي" المحلية.

ولم يتضح إن كان المدعي يرتبط بعلاقة شخصية مع بولند، لكن النجمة الكويتية ادعت بدورها أنه أساء إليها بالسب، وقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.

وكثيراً ما أثارت بولند الجدل في مسيرتها الإعلامية التي عملت فيها كمقدمة برامج، ومحاورة تلفزيونية، ونجمة في مواقع التواصل الاجتماعي.