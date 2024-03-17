عبد الرحمن بن موسى.. مقرئ أمتع المغاربة نصف قرن من الزمن

ظل صوت المقرئ المغربي الراحل عبد الرحمن بن موسى يُشنّف أسماع المغاربة لنصف قرن من الزمن، فهو واحد من الأصوات القرآنية المميزة التي فرضت بصمتها لدى الجمهور المغربي والعربي، نظرًا لعذوبة صوته وطريقة تلاوته للقرآن.

تعرّف المغاربة على صوت المقرئ عبدالرحمن بن موسى لأول مرة عبر أثير الإذاعة الوطنية (حكومية)، خلال افتتاح مراسيم الأعياد والحفلات الدينية والوطنية في البلاد. وفي بداية الستينيات من القرن الماضي، اختارته القناة المغربية الرسمية وجهًا مميزًا لافتتاح البث واختتامه بآيات من الذكر الحكيم.

استطاع عبدالرحمن بن موسى - الملقب بمقرئ المغرب الأول - بصوته الشجي وتلاوته العطرة أن يدخل قلوب المستمعين دون استئذان منذ زمن بعيد، وإلى حدود اليوم مازال صوته يأخذ الألباب.

وُلد عبدالرحمن بن موسى في مدينة سلا، ضواحي العاصمة المغربية الرباط، سنة 1908، نشأ في بيت علم، حيث كان والده العلامة أحمد بن موسى فقيهًا ومحدثًا. وفي مرحلة مبكرة من طفولته أبدى ولعًا بالقرآن الكريم فحفظه على الطريقة المغربية التقليدية.

تتلمذ عبدالرحمن بن موسى، والذي حباه الله بصوت جميل، على يد مجموعة من الشيوخ البارزين في المملكة أمثال أبي شعيب الدكالي، ومحمد بن العربي العلوي.

وكانت المساجد في مدينة سلا المكان الطبيعي لانطلاق عبدالرحمن بن موسى، حيث تميز بقراءته على رواية الإمام ورش عن نافع، كما حافظ على خصائص القراءة المغربية المتميزة بمقاماتها ونغماتها الفنية ذات الطابع الأندلسي.

عُرف عبدالرحمن بن موسى منذ صغره بتواضعه الشديد، وبساطة عيشه، وهمته العالية في الحفظ والتعلم، إذ كان يجوب المساجد، والمصليات، والزوايا، يقرأ القرآن في كل مناسبة، ويمدح الرسول الكريم.