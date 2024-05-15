الملك تشارلز يكشف عن أول لوحة بورتريه تجسده منذ التتويج

وقال يو "53 عاما"، الذي رسم من قبل أيضا الأمير الراحل فيليب والد تشارلز، في بيان "مثل الفراشة التي رسمتها فوق كتفه، هذا البورتريه تطور مثلما تحول دور موضوعه في حياتنا العامة".

وتابع قائلا "هدفي أيضا كان الإشارة لتقاليد لوحات البورتريه الملكية، لكن بطريقة تعكس الملكية في القرن الحادي والعشرين، وقبل كل شيء توصل الإنسانية العميقة التي يتمتع بها صاحبها".

وقال قصر باكنجهام، إن التكليف برسم اللوحة، التي تم الكشف عنها في القصر، يعود لعام 2020 للاحتفال بمرور 50 عاما في 2022 على عضوية تشارلز، الذي كان وقتها لا يزال أمير ويلز، في درابرز وهي جهة للمنح.

ومن بين من رسمهم يو من قبل المذيع البريطاني وعالم الطبيعة ديفيد أتينبارا، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار نيكول كيدمان، ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

وقال القصر، إن من المتوقع أن تعرض اللوحة الفنية الزيتية في قاعة درابرز في سيتي أوف لندن، وهو الحي المالي بالعاصمة، اعتبارا من نهاية أغسطس. وفق وكالة "رويترز".