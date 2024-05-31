مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" تطورات الحالة الصحية لمحمد عبده

كشف الشاعر والكاتب السعودي صالح الشادي، الصديق المقرب من الفنان محمد عبده، مستجدات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه بحالة جيدة ويتمتع بمعنويات مرتفعة.

وأضاف الشادي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الحمد لله أموره مستقرة تماما، وكنت برفقته قبل أيام بمنزله، وصحته ممتازة ومعنوياته مرتفعة، ويخضع لبرنامج علاجي منظم".

وكشف كواليس لقائه بفنان العرب، قائلا: "كما عهدناه في شخصيته وروحه ووعيه وجماله، وثقافته، ما يشتكي أبدا، ولا كان يتألم أبدا، والحديث كان كله عن الأدب والفن، والحمد لله أموره بخير".

وأضاف الشاعر السعودي أن الفنان محمد عبده يتواجد الآن في ألمانيا في زيارة تجارية مع أبنائه ويمارس حياته بشكل طبيعي تماما، بحسب قوله.

وكانت مجموعة "روتانا" للموسيقى قد أعلنت أنه وبالاتفاق مع الفنان محمد عبده سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة له، كما أنه لن يرتبط بأية نشاطات فنية جديدة مقبلة حتى إشعار آخر، بعد إصابته بالمرض وبدء خضوعه للعلاج.