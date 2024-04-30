أسطورة الروك آند رول "بون جوفي" يعترف بخيانة زوجته

تصدر مغني الروك آند الرول الأمريكي بون جوفي عناوين الأخبار، بعد أن فجّر سلسلة من الاعترافات عن حياته الخاصة، في مقابلة تلفزيونية جديدة.

وقال النجم الأمريكي إنه لم يكن "قديسًا" خلال فترة زواجه من "دوروثيا هيرلي"، مؤكدا أنه نجا مرارا بخياناته المتعددة، وعلاقاته مع الفتيات.

وتحدث بون جوفي (62 عامًا) بصراحة تامة عن أيامه الأولى في مجال صناعة الموسيقى، خلال برنامج هافواي، قائلا إنه دخل بعلاقات مع أكثر من 100 فتاة في ذلك الوقت.