أسطورة الروك آند رول "بون جوفي" يعترف بخيانة زوجته
تصدر مغني الروك آند الرول الأمريكي بون جوفي عناوين الأخبار، بعد أن فجّر سلسلة من الاعترافات عن حياته الخاصة، في مقابلة تلفزيونية جديدة.
وقال النجم الأمريكي إنه لم يكن "قديسًا" خلال فترة زواجه من "دوروثيا هيرلي"، مؤكدا أنه نجا مرارا بخياناته المتعددة، وعلاقاته مع الفتيات.
وتحدث بون جوفي (62 عامًا) بصراحة تامة عن أيامه الأولى في مجال صناعة الموسيقى، خلال برنامج هافواي، قائلا إنه دخل بعلاقات مع أكثر من 100 فتاة في ذلك الوقت.
وأضاف: "أنا نجم موسيقى الروك آند رول.. وأنا لست قديساً".
وقال بون جوفي إن الزواج هو عبارة عن "تحدٍ يومي".
وعبّر بون جوفي عن احترامه وحبه لزوجته، الذي قال إنها وقفت إلى جانبه في أصعب الأوقات، وساندته في أيامه السيئة.
وتعرّف بون جوفي على زوجته عام 1980، وتزوجا في لا فيغاس عام 1989، وأنجبا أربعة أطفال، هم: ستيفاني، 30 عامًا، وجيسي، 29 عامًا، وجيك، 21 عامًا، وروميو، 20 عامًا.