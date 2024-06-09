فيلم وثائقي يستعيد سيرة حياة فرنسي ضحى بحياته من أجل الجزائر
أعلن المخرج الجزائري خالد شنة أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لفيلمه الوثائقي الجديد الذي يحمل عنوان "الغصة"، متناولا فيه قصة الفرنسي "موريس لابان" الذي رفع السلاح ضد احتلال فرنسا للجزائر وضحى بحياته في معركة جرت بمنطقة "الشلف" في 5 يونيو 1956، في سبيل حرية بلد المليون شهيد.
وقال شنة في تصريحات للصحافة المحلية إن عنوان الفيلم يشير إلى حساب الذاكرة الذي بقي عالقا في حلق التاريخ، مشيرا إلى أن الشريط الوثائقي يقع في 52 دقيقة ليروي رحلة رجل حر، خاض تجارب بطولية منذ سن الصبا إلى تلك اللحظة التي قرر فيها أن ينضم إلى العمل المسلح ضد الاستعمار.
وأضاف: "تمكن لابان من تحرير ذاته على كل المستويات ليخلص إلى تبني القيم الإنسانية ولو على حساب توجهات بني جلدته من الاستعمار الفرنسي".
فلسفة الحرية
ويؤكد خالد شنة أن العمل يرصد تجربة "موريس لابان" إزاء "فلسفة الحرية" التي عاش تحولاتها انطلاقا من ذاته، فقد تحرر لأول مرة من السلطة الأبوية في أبسط مظاهرها حين وقف إلى جانب عمال جزائريين كان يستخدمهم والده في مزرعته ببسكرة.
وتابع: "لقد شجّع الفتى (لابان) هؤلاء العمال، وقادهم بطريقة ما إلى أن يحتجوا ضد والده من أجل الحصول على المزيد من الحقوق.
ولفت شنة إلى أن تلك الخطوة النضالية مهدت إلى خطوة أعمق حين انخرط "موريس لابان" في النضال السياسي ضمن الحزب الشيوعي الجزائري، لكنه سرعان ما تحرر إيديولوجيا من أبوة هذا الحزب ليساهم في إعادة تأسيسه بتوجهات جزائرية، والأهم من ذلك أنه تحرر من زيف الأبوة في معناها الأشمل.