أسعار خيالية.. تذاكر حفل كاظم الساهر في مصر تثير سخرية‎

أثارت أسعار تذاكر حفل المطرب العراقي كاظم الساهر المرتقب في مصر جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الارتفاع الكبير بها، حيث بلغ سعر تذكرة الفرد في الصف الأول 32 ألف جنيه مصري (ما يقرب من 700 دولار أمريكي).

ويحيي كاظم الساهر حفلاً غنائيًا، الجمعة المقبلة، بمنطقة أهرامات سقارة في مصر، بعد عامين من آخر حفل أحياه فيها، والذي كان في دار الأوبرا المصرية.

وطرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر والتي تراوحت أسعارها بين 32،160 جنيهًا مصريًا للصف الأول، و13،920 جنيها مصريًا، للصف العشرين والأخير.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أسعار الحفل بسخرية، حيث كتبت شيماء علي: " إللي هيدفع 2400، ده هيبقى شايفه من الشاشة بتاعة الـ stage، طب وعلى إيه ما يشتري بيهم أكلة حلوة ويشغله في البيت، ليه كده يا كاظم ده أنا كنت بحبك؟!".