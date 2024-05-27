احزم أمتعتك.. 5 وجهات صيفية رائجة في 2024 (صور)

مع اقتراب موسم السفر والعطلات، عرضت مجلة "فوربس" أهم الوجهات السياحية لعام 2024، اعتمادا على إحصائيات موقع السفر الشهير "تريب أدفايزر" Tripadvisor.

وكشف الموقع وجهات السفر الصيفية الدولية التي تشهد نموًّا ملحوظًا على أساس سنوي، أبرزها جزر المالديف، والبيرو.

إذا كنت ترغب في التخطيط لرحلتك الصيفية المقبلة، فإليك 5 وجهات حددها الموقع باعتبارها رائجة لعام 2024:

1- ماونابو، بورتوريكو

في هذه البقعة، تلتقي جبال الغابات بالساحل الكاريبي، حيث يمكن للسائحين الانغماس في الطبيعة في محمية بونتا تونا ويتلاندز الطبيعية، وزيارة منارة بونتا تونا التي بناها الإسبان في عام 1892.