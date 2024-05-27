احزم أمتعتك.. 5 وجهات صيفية رائجة في 2024 (صور)
مع اقتراب موسم السفر والعطلات، عرضت مجلة "فوربس" أهم الوجهات السياحية لعام 2024، اعتمادا على إحصائيات موقع السفر الشهير "تريب أدفايزر" Tripadvisor.
وكشف الموقع وجهات السفر الصيفية الدولية التي تشهد نموًّا ملحوظًا على أساس سنوي، أبرزها جزر المالديف، والبيرو.
إذا كنت ترغب في التخطيط لرحلتك الصيفية المقبلة، فإليك 5 وجهات حددها الموقع باعتبارها رائجة لعام 2024:
1- ماونابو، بورتوريكو
في هذه البقعة، تلتقي جبال الغابات بالساحل الكاريبي، حيث يمكن للسائحين الانغماس في الطبيعة في محمية بونتا تونا ويتلاندز الطبيعية، وزيارة منارة بونتا تونا التي بناها الإسبان في عام 1892.
2- بُرتريكة، إسبانيا
تقع شواطئ بُرتريكة وفنادقها على قمة المنحدرات في جزيرة غران كناريا الإسبانية، لكن مدينة الملاهي هي عامل الجذب الرئيسي للأطفال في تلك المنطقة السياحية.
3- إيرو فوشي، جزر المالديف
كلمة "إيرو فوشي" تعني "جزيرة الشمس"، وتعد رقعة الرمال الناعمة التي تبلغ مساحتها 52 فدانًا، موطنًا لمنتجع "صن سيام إيرو فوشي" الفاخر الذي يضم فيلات فوق الماء، و14 مطعمًا.
4- سانت جون، جزر فيرجن الأمريكية
لا تفوت زيارة أصغر جزر فيرجن الأمريكية، وموطن خليج ترانك، الذي تم اختياره كأفضل شاطئ في العالم في عام 2024، وفقًا لأفضل الشواطئ في العالم.
5- كوسكو، بيرو
تعد كوسكو نقطة انطلاق لزيارة ماتشو بيتشو، والوادي المقدس، وجبل قوس قزح، ولكنها أيضًا تسحر المسافرين بساحاتها التاريخية، وأسواقها، ومتاحفها.