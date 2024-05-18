مصر.. مقتل إمام مسجد على أيدي أشقاء في بور سعيد (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن في محافظة بورسعيد المصرية القبض على المتهمين بقتل إمام مسجد طعنا بسلاح أبيض في منطقة القابوطي الجديد بنطاق حي الضواحي؛ إثر خلافات مع أسرة المجني عليه، بحسب موقع "القاهرة 24".

وخيم الحزن على أهالي محافظة بورسعيد، وأسرة الشاب محمد أحمد عوف، الذي قُتل على يد ثلاثة أشقاء بتحريض من شقيقهم.