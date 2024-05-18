مصر.. مقتل إمام مسجد على أيدي أشقاء في بور سعيد (فيديو)
ألقت أجهزة الأمن في محافظة بورسعيد المصرية القبض على المتهمين بقتل إمام مسجد طعنا بسلاح أبيض في منطقة القابوطي الجديد بنطاق حي الضواحي؛ إثر خلافات مع أسرة المجني عليه، بحسب موقع "القاهرة 24".
وخيم الحزن على أهالي محافظة بورسعيد، وأسرة الشاب محمد أحمد عوف، الذي قُتل على يد ثلاثة أشقاء بتحريض من شقيقهم.
وقالت أم محمد عوف إن ابنها استيقظ من النوم وجهز خطبة الجمعة التي كان يتطوع لإلقائها لأهالي القابوطي الجديد، وذهب ليباشر عمله حتى وقت الأذان، وقام أبناء جيرانهم الصغار بإلقاء الطوب على المنزل، وخرجت السيدة للحديث معهم للتوقف عن ذلك، لتحدث مشادات بين الصغار.
وأردفت الأم أن جيرانهم كانوا يحقدون على ابنها، وسبق أن هددوه بالقتل، مشيرة أن ابنها وصل ودخل المنزل، بعدما استدعى المتهم فؤاد شقيقيه محمد والسيد، وظلوا يسبون السيدات ويتهمون نجلها بالخوف، فخرج لهم وليس في يديه أي سلاح للدفاع عن نفسه، فاعتدى عليه الشقيقان، ثم طعنه شقيقهما السيد طعنة واحدة نافذة أودت بحياته.
وقال شهود العيان إن المجني عليه كان مشهودا له بالصلاح والتزامه بالأخلاق وخدمة أهالي المنطقة.
وكشف مصدر بأوقاف بورسعيد، أن القتيل كان أماما متطوعا، ولكنه غير تابع لوزارة الأوقاف، ولا معتمدا لديها كإمام وخطيب لدى المديرية.