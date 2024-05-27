مقتل الممثل الأمريكي جوني واكتور

لقي الممثل الأمريكي جوني واكتور مصرعه السبت، إثر تعرضه لجريمة قتل، في حادثة مروعة شكلت صدمة للكثيرين.

ووفقا لموقع TMZ المختص بأخبار المشاهير، قتل واكتور الذي اشتهر بشخصية "برواندو كوربين" في مسلسل General Hospital، بالرصاص في لوس أنجلوس، بحسب ما أعلنته والدته سكارليت واكتور يوم أمس الأحد.

وقالت والدة جوني إن ابنها وزميله رأيا ثلاثة رجال يحاولون سرقة شيء ما من سيارته، وعلى الرغم من أن جوني لم يحاول إيقافهم، إلا أنهم أطلقوا النار عليه، ونقل بعد ذلك إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته في وقت مبكر من صباح يوم السبت عن 37 عاما.