بسمة وهبي تحرج حورية فرغلي بهجوم "فج" وتصفها بـ "التعيسة" (فيديو)
تعرضت الفنانة حورية فرغلي، ملكة جمال مصر السابقة، للإحراج الشديد، من مستضيفتها الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها الرمضاني، واصفة إياها بـ "التعيسة".
وقالت بسمة: "لا أرى أي خبر أو موضوع أو حكاية أو قصة أو صورة أو ترند أو فيديو لحورية فرغلي إلا شيء هي مظلومة فيها ومؤثرة وتجرح وتجعل الناس تتعاطف معها".
وسألت مقدمة البرنامج ضيفتها: "لماذا لا نرى أو نسمع عنك غير الأشياء التي تثيرين بها استعطاف الناس، لماذا لا يوجد عندك أشياء إيجابية ومفرحة؟ لماذا أنت تعيسة".
وعندما اعترضت الضيفة على ذلك، وقالت إن الصحافة هي من تسألها عن تلك الأشياء السلبية، أرادت الكشف عن أعمالها الجديدة، لتصدمها وهبة بالصراخ في وجهها أريد شيئاً عنك عن حياتك".
وواصلت حورية حديثها عن شخصيتها حالياً بشكل إيجابي، إلا أن المذيعة قاطعتها مجدداً، لتقول لها أنا لا أريد وصفاً لحورية فرغلي، طالبة منها خبراً مفرحاً منها، إلا أن حورية قالت لها "لا يوجد" لتطلب المذيعة من الإعداد الخروج لفاصل إعلاني.
وانتقد طيف واسع من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة "غير المسؤولة والفجة" حسب وصف كثيرين، التي عاملت بها بسمة وهبة ضيفتها.
يذكر أن حورية فرغلي غابت عن الوسط الفني منذ فترة طويلة بسبب تعرضها لأزمات صحية تخللها عمليات جراحية وتصحيح لأخطاء طبية تعرضت لها خلال عمليات تجميل قبل أن تعود للظهور مجدداً في الساحة العامة.
وكانت الصدمة الأشد على حورية فرغلي عندما تطرقت المذيعة لموضوع إزالة الفنانة للرحم، وقالت لها إن والدتها كانت تدخن السجائر في المستشفى حين كانت ابنتها تجري العملية".
واتهمت المذيعة بسمة وهبة ضيفتها حورية فرغلي بأنها تتعمد استعطاف الناس من خلال أحاديثها وموافقها لأن ذلك طبع في البشر، على حد تعبيرها، وهو ما نفته الفنانة.