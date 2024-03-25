بسمة وهبي تحرج حورية فرغلي بهجوم "فج" وتصفها بـ "التعيسة" (فيديو)

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، ملكة جمال مصر السابقة، للإحراج الشديد، من مستضيفتها الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها الرمضاني، واصفة إياها بـ "التعيسة".

وقالت بسمة: "لا أرى أي خبر أو موضوع أو حكاية أو قصة أو صورة أو ترند أو فيديو لحورية فرغلي إلا شيء هي مظلومة فيها ومؤثرة وتجرح وتجعل الناس تتعاطف معها".

وسألت مقدمة البرنامج ضيفتها: "لماذا لا نرى أو نسمع عنك غير الأشياء التي تثيرين بها استعطاف الناس، لماذا لا يوجد عندك أشياء إيجابية ومفرحة؟ لماذا أنت تعيسة".

وعندما اعترضت الضيفة على ذلك، وقالت إن الصحافة هي من تسألها عن تلك الأشياء السلبية، أرادت الكشف عن أعمالها الجديدة، لتصدمها وهبة بالصراخ في وجهها أريد شيئاً عنك عن حياتك".