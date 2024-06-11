عريس مصري يثير جدلا بتعنيف زوجته خلال حفل زفافهما (فيديو)

تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر فيه عريس مصري وهو يتعامل بعنف مع عروسه أثناء حفل زفافهما في إحدى صالات محافظة الشرقية.

وأثار المقطع المصور استهجانا وغضبا واسعي النطاق من جانب متابعين، اعتبروا الأمر بمثابة "إهانة" للعروس، و"قلة ذوق" و"انعدم رجولة" من العريس.

وقال نشطاء إن العرس أقيم قبل نحو أسبوع، وعبرت العروس عن فرحتها بالرقص، وهو ما أثار غضب العريس فذهب وسحبها من ساحة الرقص إلى منطقة جلوس العروسين بطريقة عنيفة؛ مما أدى إلى سقوطها أرضًا.

ويُظهر الفيديو سقوط العروس، حتى اقترب أحد الحاضرين من العريس ودافع عن العروس؛ مما جعل المشهد يكاد يتحول إلى معركة تنذر بكارثة.

وأفاد رواد التواصل أن الأمر انتهى على خير وذهب العروسان إلى مسكن الزوجية، فيما لم يكشف الثنائي السبب الحقيقي للحدث الذي تصدر مواقع التواصل.