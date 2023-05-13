كينيا.. أكثر من 200 وفاة حصيلة صيام مرتبط بجماعة دينية

تجاوز عدد ضحايا "مذبحة شاكاهولا" في غابة في جنوب شرق كينيا، حيث معقل طائفة دعا زعيمها للصيام "للقاء يسوع"،201 شخص بعد العثور على 22 جثة جديدة، السبت، وفق ما أعلنت محافظة المنطقة.

وتعتقد الشرطة أن معظم الجثث التي تم العثور عليها قرب مدينة ماليندي الساحلية تعود لأتباع طائفة بول نثينغي ماكنزي، وهو سائق سيارة أجرة سابق و"قسّ" كنيسة "غود نيوز" التي أنشأها.

وقالت محافظة المنطقة رودا أونيانشا إن 26 شخصًا أوقفوا حتى الآن، من بينهم بول نثينغي ماكنزي و"عصابة من الأتباع" مكلفة بالتحقق من عدم إفطار أي من الصائمين أو هروبهم من الغابة.